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У запасного входа в здание Министерства финансов на столичном Подоле обнаружили подозрительный фургон с фальшивыми номерными знаками, который регулярно появлялся у здания, сообщается на странице Минфина в Facebook.

«Многие интересуются работой Минфина. Несмотря на то, что мы работаем прозрачно и публикуем всю информацию, связанную с нашей деятельностью, некоторые считают, что этого недостаточно… Некоторое время назад у запасного входа в здание Министерства финансов на Подоле сотрудники министерства обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся у здания», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы были уведомлены об этом. «После проверки было установлено, что фургон является клоном и номерные знаки на нем фальшивые. После очередного появления этого фургона у нашего здания была вызвана следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства. Больше деталей будет позже», – подчеркнули в министерстве.
ForUm

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