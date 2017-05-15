Президент России Владимир Путин отрицает причастность РФ к глобальной кибератаке вируса WannaCry и называет его источником спецслужбы США.

«Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft прямо об этом заявило, сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно не при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое», - сказал Путин, сообщает ТАСС.

По его мнению, «это самым лучшим образом отражает реалии по этому вопросу, по этой проблеме, которые заключаются в том, что всегда ищут виноватых там, где их нет».

Он призвал обсудить проблему кибербезопасности «на серьезном политическом уровне» с другими странами. По словам Путина, необходимо «выработать систему защиты от подобных проявлений».

Напомним, 12 мая программа-вымогатель WannaCrypt заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру. WannaCrypt шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Хакеры предлагают расшифровать файлы за определенную сумму в биткойнах.

Компания Microsoft обвинила в глобальной кибератаке американское агентство национальной безопасности.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем государственных учреждений благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вирусом WannaCrypt.