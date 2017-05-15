В этом году 51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде. Об этом говорится в исследовании «Комитета избирателей Украины», которое было выполнено в рамках проекта «Дословно», сообщает пресс-служба КИУ.

Среди депутатов, которые бойкотируют голосования, больше всего представителей «Оппозиционного блока» и группы «Видродження». Так, 19 из 43 депутатов «Оппоблока» и 12 из 26 членов «Видродження» пропустили более 90% голосований в Раде.

Кроме того, четверо народных депутатов еще ни разу не проголосовали в 2017 году. Это Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемых правоохранителями.

«Среди депутатов, которые систематически не голосуют есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Белецкий, В. Парасюк. Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР в первую очередь является медийной площадкой или местом для политической «тусовки». Несмотря на полный бойкот парламентской работы, многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в этом году прошло 42 пленарных заседания Рада, на которых проведено 1312 голосований.

Список депутатов, которые систематически игнорируют голосования в Раде:

Бакулин Е.М. – 0 из 1 312 голосований

Дзензерский Д.В. - 0 из 1312

Клюев С.П. - 0 из 1312

Онищенко А.Г. - 0 из 1312

Звягильский Ю.Л. – 3 из 1312

Матвейчук Е.Л. – 4 из 1312

Рабинович В.З. – 4 из 1312

Жеваго К.В. – 7 из 1312

Чепинога В.М. 9 из 1312

Левочкин С.В. – 11 из 1312

Мураев Е.В. – 11 из 1312

Богуслаев В.А. – 15 с 1312

Ярош Д.А. – 15 из 1312

Бойко Ю.А. – 22 из 1312

Святаш Д.В. – 22 из 1312

Климов Л.М. – 31 из 1312

Писаренко В.В. – 38 из 1312

Гиршфельд А.М. – 43 из 1312

Хомутынник В.Ю. – 48 из 1312

Новинский В.В. – 50 из 1312

Омельянович Д.С. – 51 из 1312

Добкин Д.М. – 54 из 1312

Ларин С.М. – 56 из 1312

Дейдей Е.С. – 58 из 1312

Семенченко С.И. – 58 из 1312

Кацуба В.М. – 60 из 1312

Левочкина Ю.В. – 62 из 1312

Шенцев Д.А. – 65 из 1312

Артеменко А.В. – 67 из 1312

Белецкий А.Е. – 67 из 1312

Шуфрич Н.И. – 77 из 1312

Мирный И.М. – 78 из 1312

Кивалов С.В. – 80 из 1312

Парасюк В.З. – 84 из 1312

Шкиря И.М. – 85 из 1312

Бобов Г.Б. – 89 из 1312

Солод Ю.В. – 89 из 1312

Корнацкий А.А. – 90 из 1312

Ничипоренко В.М. – 91 из 1312

Королевская Н.Ю. – 92 из 1312

Добкин М.М. – 93 из 1312

Зубик В.В. – 95 из 1312

Поплавский М.М. – 96 из 1312

Деркач А.Л. – 106 из 1312

Фурсин И.Г. – 109 из 1312

Березкин С.С. – 117 из 1312

Пресман А.С. – 120 из 1312

Бахтеева Т.Д. – 122 из 1312

Вилкул О.Ю. – 128 из 1312

Мартыняк С.В. - 128 из 1312