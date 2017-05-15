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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал официальный визит в Израиль. 

Арестованный в Днипре подозреваемый в участии в беспорядках 9 мая вышел на свободу, внеся залог в 128 тысяч гривен. Прокуратура обжаловала это решение.

За проплаченными провокациями, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, стоит беглый экс-премьер Николай Азаров, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.  Кроме того, представители Партии регионов, которые сейчас скрываются в России, через завербованных в Украине агентов и желающих заработать на участии в «протестных акциях» гражданах пытаются дискредитировать Президента Петра Порошенко «конфетными бунтами» около магазинов Roshen. 

Днепровский суд Киева избрал пранкеру Виталию Седюку, обнажившему ягодицы на «Евровидении», меру пресечения в виде личного обязательства. Предъявленное Седюку обвинение в соответствии с Уголовным кодексом Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

С 12 мая жителям Киева придется платить за холодную воду на 14,7% больше.

Сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия, подобные «Евровидению» считает президент РФ Владимир Путин. Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» прошел в Киеве безупречно, заявил на встрече с Президентом Петром Порошенко руководитель конкурса Ян Ола Санд. 

США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию,  заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

В г. Коломыя Ивано-Франковской области обрушилась стена учебного корпуса Коломыйского экономико-правового колледжа.


 

За прошлые сутки российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего 6 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Трое сотрудников полиции Днепропетровской области отстранены от службы на период расследования событий 9 мая.

В I квартале 2017 года валовой внутренний продукт (ВВП)  по сравнению с I кварталом 2016 года – увеличился на 2,4%. 
ForUm

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