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Национальный банк Украины предупреждает украинцев об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников Нацбанка получают конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммах остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу, сообщает пресс-служба НБУ.

«В последнее время все чаще кибермошенники звонят пользователям платежных карточек, называясь представителями Национального банка Украины и требуя назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное», – говорится в сообщении.

Национальный банк в очередной раз предостерегает граждан от разглашения информации о своих персональных данных и реквизиты платежных карт. «Помните, что сотрудники Национального банка Украины, никогда не звонят с подобными просьбами. Ни служба безопасности Национального банка Украины, ни руководство Национального банка Украины не имеют надобности и полномочий спрашивать украинцев о данных их платежных карточек и счетов», – подчеркнули в НБУ.

«Любые вопросы по работе с банковскими платежными карточками относятся исключительно к компетенции сотрудников банков-эмитентов этих карт. При этом следует понимать, что банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров. Телефон вашего банка-эмитента указан на обороте платежной карты», – отмечает регулятор.

«В случае получения звонков от неизвестных лиц, которые будут пытаться получить персональные данные или информацию о личных картах и счетах, необходимо пресекать такие разговоры и обращаться в контакт-центр банка-эмитента карты или в правоохранительные органы. Будьте осторожны и берегите свои деньги», – сказано в сообщении.
ForUm

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