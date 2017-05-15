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Председатель СБУ Василий Грицак отрицает, что спецслужба во время его руководства собирала и собирает так называемые аналитические записки на журналистов.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«Аналитические записки... - это действительно делалось во времена Януковича, то о чем говорил вчера Президент, если такие записки делались до 2015 года, в это время я был на войне и, к сожалению, не знал про все что делалось в службе — это надо спросить у предыдущего руководителя, но такие записки делаются на анализе открытых источников, анализируя эти источники... Этого сейчас нет», - сказал Грицак.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции 14 мая заявил, что не является заказчиком «аналитических записок СБУ».

 
ForUm

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