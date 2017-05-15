Есть в Казахстане статусная и перспективная фигура – Кенес Ракишев. Молодой мультимиллионер занимается как традиционной добывающей промышленностью, так и более продвинутыми бизнесами: к примеру, венчурными фондами и инновационными стартапами. Кроме того, он является директором крупнейшего в Казахстане частного банка - «Казкоммерцбанка», а также владеет самым крупным развлекательным каналом в стране.

Теперь же, поговаривают, у Ракишева появился интерес и к Украине – и финансовый, и политический. С деньгами, поднятыми в Казахстане, в порядком обнищавшей Украине можно добиться многого за малые вложения. Олигарх ведет переговоры с высшим руководством страны и прокладывает рельсы для построения бизнеса. Давайте же разберемся в биографии человека, который собирается очаровать Украину.

Шерше ля фам

Главный актив Кенеса Ракишева, позволивший достичь такого уровня - это удачная женитьба. Ракишеву повезло стать зятем Имангали Тасмагамбетова – на данный момент посла Казахстана в России. Однако в политике Казахстана Тасмагамбетов – больше, чем просто посол. Бывший премьер-министр Казахстана, возглавлял Администрацию Президента, а в наиболее нестабильный период на международной арене (2014-2016) возглавлял министерство обороны страны. Но самое главное, уже сейчас Тасмагамбеков рассматривается как основной преемник Нурсултана Назарбаева, которому, напомним, уже семьдесят шесть.

Ракишев сорвал джек-пот, женившись на старшей дочери Тасмагамбеотва Асель. Все остальные бизнес-успехи, с учетом специфики родственных отношений в Казахстане, стало делом техники и незаурядных талантов Ракишева. Сегодня он в Казахстане курирует ряд благотворительных фондов, входит в Совет по молодежной политике при президенте, и в целом, делает очень грамотные шаги, предвещающие ему не только блестящее бизнес-настоящее, но и очень перспективное политическое будущее. Особенно если Имангали Тасмагамбетов, проходящий сейчас смотрины в Москве, таки станет вторым президентом Республики Казахстан.

Однако есть у Кенеса Ракишева одна слабость, которая не только расшатывает счастье его семьи, но и ставит под угрозу суверенное будущее Казахстана. Ракишев испытывает слабость к эскортным моделям, девушкам с мировым именем, а в некоторых случаях, поговаривают, не брезгует и малолетками. Эскорт-оргии, которыми периодически забавляется казахский мультимиллионер, не вызывают особого удивления. И в принципе личная жизнь Ракишева касается только его семьи. Вот только тема с секс-утехами мультимиллионера давно перешагнула порог не только его дома, но и его страны. Хотя бы потому, что девушек Ракишеву регулярно поставляет владелец московского агентства V.I.P. Петр Листерман – главный спец по элитным эскорт-услугам в СНГ. При этом Листерман еще с 90-х годов не является «свободной птицей», ведь его девочки активно вовлечены в программу ФСБ по сбору компромата на топ-бизнесменов и политиков. Для примера, две пока что неназванные девушки, «отдыхавшие» с Дональдом Трампом в московской гостинице «Ритц-Карлтон», были из эскорта Листермана.

Ракишева Листерман обеспечивает дамами регулярно. Один из самых ярких товаров был в виде топ-модели из Ярославля Даши Коноваловой, победившей в 2010 году на конкурсе «Краса России». Поговаривают, что не брезгует Ракишев и несовершеннолетними девочками 15-16 лет, который у Листермана идут по «особой расценке».

Подбирают бизнесмены шикарных девушек и на международной арене. Так по сходной расценке в 40 тысяч долларов казахскому мультимиллионеру организовали встречу со звездой Instagram и голливудских светских вечеринок Челси Перейрой (снялась в эпизоде седьмого «Форсажа»), а также ее подружкой-моделью Тьеррой Карлсон. Не побрезговал Ракишев вступить в интимную связь и с казахским аналогом Ксении Собчак Гокхар Беркалиевой, известной больше на Западе под именем Гога Ашкенази. Кстати, у Гоги внебрачный ребенок от зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, с которым у Ракишева вполне приятельские отношения.

Проблема всех этих похождений Кенеса Ракишева сводится к двум принципиальным факторам. Первый – его высокое положение в Казахстане, дающее ему в будущем еще большие перспективы, чем он имеет сейчас. В случае избрания Имангали Тасмагамбетова президентом, Кенес Ракишев вполне может стать премьер-министром.

И второй фактор – личную жизнь Ракишеву обеспечивают российские спецслужбы. Это позволяет уже сейчас России влиять на внутреннюю политику Казахстана. И с уходом Назарбаева это влияние еще больше усилится.

Кстати, интересно проследить за немногочисленными политическими комментариями Ракишева, которые он давал российским СМИ. «Общность языка и культуры», «единый народ» и прочие эпитеты регулярно сквозят в высказываниях мультимиллионера. Человека, которому нравятся в постели девочки со славянской внешностью, наверняка не против будет в таком же экстазе слить в едином политическом пространстве Россию и пока еще независимый Казахстан.

А вот какие при всем при этом интересы у Ракишева в Украине и стоит ли нашим властям пускать его в страну – это тема для отдельного разговора.

Виктор Лесков, yuchansson.blogspot.com