Олимпийская чемпионка в гребле на байдарках и каноэ украинка Инна Осипенко-Радомская, которая два года выступает за сборную Азербайджана, выразила желание выступать за родную страну.

«Олимпийские игры в Рио были хорошим опытом для меня, Азербайджан также был хорошим опытом, но он уже остался в истории. Думаю, что если получится, вернусь домой и буду выступать за Украину. Хочу побороться в Токио уже за свою страну...», - сказала она в интервью XSPORT.ua, сообщает Укринформ.

Напомним, 34-летняя спортсменка Осипенко-Радомская является обладательницей пяти олимпийских медалей. Следующие соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских игр 2020 года должны состояться в Токио.