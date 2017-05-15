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Олимпийская чемпионка в гребле на байдарках и каноэ украинка Инна Осипенко-Радомская, которая два года выступает за сборную Азербайджана, выразила желание выступать за родную страну.

«Олимпийские игры в Рио были хорошим опытом для меня, Азербайджан также был хорошим опытом, но он уже остался в истории. Думаю, что если получится, вернусь домой и буду выступать за Украину. Хочу побороться в Токио уже за свою страну...», - сказала она в интервью XSPORT.ua, сообщает Укринформ.

Напомним, 34-летняя спортсменка Осипенко-Радомская является обладательницей пяти олимпийских медалей. Следующие соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских игр 2020 года должны состояться в Токио.
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