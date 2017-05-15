также в разделеПроисшествия
Пожар на суконной фабрике в Березани локализовали 201
На Киевщине горит суконная фабрика 68
В Коломые обрушилась часть здания колледжа 47
На Ивано-Франковщине размыло дорогу: ограничено движение грузовиков 24
На Днепропетровщине из-за приветствия «Слава Украине» произошла стрельба 217
В Сумах неизвестные избили депутата горсовета 1229
Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт 142
Ситуация в зоне АТО осложнилась, ранены 4 военных 95
В результате обстрела Авдеевки погибли 4 человека 288
На Прикарпатье в результате пожара погибли женщина и двое детей 29
На Днепропетровщине горели два офиса «Оппоблока» 118
За прошлые сутки в зоне АТО ранены трое военных 29
За сутки в зоне АТО погибли двое военных, шестеро – ранены 42
В зоне АТО погиб украинский сапер, еще один – ранен 42
«Оппоблок» заявил о поджоге офиса в Днипре 64
Под Ривным загорелся мусорный полигон 26
В Николаеве подорвали банк 66
Драка в офисе афганцев в Николаеве: 4 человека в больнице, 9 – в полиции 272

Вчера, 14 мая, в Тернополе призывник выпал с пятого этажа здания сборного пункта областного военкомата, сообщает пресс-служба оперативного командования «Запад».

«Около 6 часов, пытаясь самовольно, то есть без разрешения командования и уважительных причин покинуть пределы расположения областного сборного пункта Тернопольского облвоенкомата, выпал с пятого этажа здания призывник, уроженец Тернопольского района, который по заключению военно-врачебной комиссии был признан годным к прохождению военной службы и по решению призывной комиссии призван в ряды Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения призывник, по предварительным данным медицинского учреждения, получил тяжелые телесные повреждения. «Военнослужащими наряда по областному сборному пункту была оказана неотложная медицинская помощь последнему, осуществлен вызов кареты скорой помощи, которой он был сразу доставлен в реанимационное отделение Тернопольской Университетской больницы», – подчеркнули в пресс-службе.

«Все детали происшествия выясняются. По данному факту военным комиссаром Тернопольского областного военного комиссариата назначено служебное расследование.

Первоочередные следственные действия проводились работниками Тернопольского отдела Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года