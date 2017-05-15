Вчера, 14 мая, в Тернополе призывник выпал с пятого этажа здания сборного пункта областного военкомата, сообщает пресс-служба оперативного командования «Запад».

«Около 6 часов, пытаясь самовольно, то есть без разрешения командования и уважительных причин покинуть пределы расположения областного сборного пункта Тернопольского облвоенкомата, выпал с пятого этажа здания призывник, уроженец Тернопольского района, который по заключению военно-врачебной комиссии был признан годным к прохождению военной службы и по решению призывной комиссии призван в ряды Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения призывник, по предварительным данным медицинского учреждения, получил тяжелые телесные повреждения. «Военнослужащими наряда по областному сборному пункту была оказана неотложная медицинская помощь последнему, осуществлен вызов кареты скорой помощи, которой он был сразу доставлен в реанимационное отделение Тернопольской Университетской больницы», – подчеркнули в пресс-службе.

«Все детали происшествия выясняются. По данному факту военным комиссаром Тернопольского областного военного комиссариата назначено служебное расследование.

Первоочередные следственные действия проводились работниками Тернопольского отдела Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области», – сказано в сообщении.