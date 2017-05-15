В Киеве намерены взяться за реконструкцию Софийской площади, которую последний раз капитально ремонтировали в конце 90-х. Об этом пишет Сегодня.

По словам руководства Нацзаповедника, речь идет о замене мощения площади, которое значительно износилось за много лет. В Софии уверены, что сама площадь нуждается не только в ремонте пешеходной зоны, но и в комплексном благоустройстве: новых лавочках, освещении, зеленых клумбах и даже в фонтане.

Как рассказала гендиректор Нацзаповедника «София Киевская» Неля Куковальская, реконструкция площади обсуждалась на заседании горвластями в начале этого года. «Поднимался вопрос о том, чтобы площадь не служила парковкой, а была публичным пространством с лавочками, клумбами, освещением. Чтобы горожане могли посидеть и полюбоваться видами на древний храм. Обсуждались и техпроблемы: отсутствие канализации под площадью, из-за чего она постоянно подтапливается, перенос транзитного газопровода, который проходит через двор Софии, реконструкция всех инженерных сетей под площадью», — сказала Куковальская.

Однако на заседании, которое прошло на днях, ни один поднятый ранее вопрос не был рассмотрен. «На последнем заседании рассматривался только узкий круг вопросов, к примеру, замена мощения на площади. Нами было отправлено соответствующее письмо на имя главы КГГА. Мы будем настаивать на том, чтобы был проведен конкурс на лучший проект», — отметила Куковальская.

Не против в Нацзаповеднике вернуть на площадь чугунный фонтан, который украшал ее с 1870 года и был построен по проекту архитектора Шилле, но в конце 20-х годов прошлого века его убрали. «В том виде, в котором он существовал, возможно, его и не стоит восстанавливать. Он мог быть, к примеру, современной формы», — заявила директор заповедника.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по капремонту Софийской площади. «Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и с учетом исходных данных, предоставленных, в частности, департаментом культуры КГГА и «Софией Киевской», — рассказали в корпорации.