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Полиция начала уголовное производство по факту избиения депутата Сумского городского совета Вячеслава Калиниченко, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

По данным полиции, вчера около 22:30 поступило несколько звонков на линию «102» от жителей дома по улице СКД 6/1 о том, что во дворе дома бьют человека. «На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Был избит депутат городского совета Вячеслав Калиниченко. Его доставили в больницу с диагнозом ЗЧМТ, забойная рана теменной части головы, перелом пальца правой кисти», – говорится в сообщении.

Пострадавший пояснил, что на него напали двое неизвестных в темных куртках с капюшоном и без объяснений начали избивать, после чего скрылись.

Отмечается, что в полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство» ч. 4. Ход расследования находится на личном контроле начальника ГУНП области.

«Весь личный состав полиции ориентирован на раскрытие данного преступления. По описанию потерпевшего в полиции отрабатываются люди, которые могут быть причастны к избиению депутата. Работа в этом направлении не прекращается. Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить в Сумской отдел полиции или на линию «102». Анонимность гарантируется», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 14 мая, в Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
ForUm

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