В Ивано-Франковской области ограничено движение транспорта на автодороге С 090203 Верхний Ясенив – Голов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
«По данным Укравтодора, в результате дождей подмыто земляное полотно на 9-м км, а на 11-м км подмыло трубу диаметром 1000 мм», - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по участку ограничено для грузовых и крупногабаритных автомобилей (проезд только для легкового транспорта). Работы по ликвидации будут проводиться 15 мая.
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