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В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 30, произошло ДТП с участием трех машин.

Автомобиль, спровоцировавший ДТП, преследовали несколько машин полиции. Его водителя – молодую девушку – полицейские после аварии вытащили из машины, надели наручники и уложили на капот, сообщает ТСН.ua.

Водителя еще одного авто медики увели в одну из двух прибывших на место происшествия «скорых». Третья участница ДТП – водитель белой Mazda – не пострадала.

Всего на месте ДТП было шесть полицейских машин. 
ForUm

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