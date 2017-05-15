Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся во время совместного ланча в Брюсселе 25 мая. Об этом сообщает AFP.

«Высокопоставленные чиновники администрации США сообщили, что Трамп встретится с Макроном 25 мая в Брюсселе», - пишет издание.

Белый дом считает, что 39-летний французский центрист, который вступил в должность в воскресенье, и 70-летний американский лидер не такие удобные союзники, как может показаться на первый взгляд.

«Они – два новых лидера на сцене», - сказал один из высокопоставленных представителей администрации Трампа, добавив, что недавний телефонный разговор между президентами был очень хорошим.

«Трамп был очень впечатлен Макроном», - сказал чиновник.

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции.

14 мая он официально объявлен президентом Франции.