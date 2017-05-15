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Членам незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной «ДНР» дан приказ останавливать патрули СММ ОБСЕ и не разрешать наблюдателям проезд, если они передвигаются по «незапланированным маршрутам», сообщает пресс-служба СММ.

«В своей штаб-квартире в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка) СЦКК передал СММ копию части памятки, которая, по словам представителя Вооруженных сил Российской Федерации, была выдана старшими по рангу членами «ДНР» персоналу на постах и блокпостах, расположенных в неподконтрольных правительству районах Донецкой области», – говорится в сообщении.

Так, по данным СММ, согласно документу членам «ДНР» предписано останавливать патрули СММ и не разрешать наблюдателям проезд, если они передвигаются по «незапланированным маршрутам».

Также отмечается, что боевиками запрещено вступать в дискуссию с членами патруля СММ, а на любые вопросы от СММ предписывается отвечать: «Я не компетентен давать разъяснения».

Напомним, 8 мая на оккупированной части Донецкой области член незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной «ДНР», выстрелив из автомата, не пропустил наблюдателей СММ ОБСЕ в село Сосновское.

 
ForUm

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