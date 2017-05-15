Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения с Россией невозможно перезагрузить или начать с чистого листа, поскольку это не позволит что-либо улучшить.

В интервью телепрограмме «Meet the Press» на телеканале NBC, Тиллерсон подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не намерена начинать выстраивать отношения с Россией «с чистого листа».



«Я думаю, что термины вроде «перезагрузка отношений» используются слишком часто. Перезагрузка невозможна, потому что невозможно стереть прошлое и начать все с чистого листа. Мы стартуем с того места, на котором находимся сейчас», — сказал госсекретарь, сообщает РБК.



Тиллерсон признал, что в настоящее время отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на «самом низком уровне» с момента окончания холодной войны. «Это нездоровая ситуация как для всего мира, так и для нас. Не в интересах американского народа и наших национальных интересов, чтобы отношения с Россией оставались на таком уровне. Получится ли их улучшить или все останется по-прежнему, покажет будущее», — подчеркнул он.



Американский госсекретарь также сообщил, что у России и США есть широкий круг вопросов, которые они должны обсудить. «Очевидно, что один из них — вмешательство Москвы в президентские выборы. Оно подтверждается документами и абсолютно прозрачно», — сказал он.