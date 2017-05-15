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На севере Франции в департаменте Сена и Марна произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека.

Отмечается, что стрельба произошла в месте скопления около 40 человек в муниципалитете Даммари-ле-Лис, сообщает 112 Украина со ссылкой на Republique 77.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Подробности случившегося пока неизвестны.
ForUm

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