также в разделеПолитика
Порошенко: Путин не собирается выполнять Минские соглашения 36
Президент: Банкротство ОПЗ неприемлемо 13
Президент посоветовал Луценко отчитаться перед Радой 17
Порошенко утверждает, что не слышал «пленок Онищенко» 47
Президент рассказал, когда жители оккупированных территорий смогут воспользоваться безвизом 48
США назначат спецпредставителя для контактов с Украиной 28
Порошенко назвал беспрецедентным уровень свободы в Украине 22
Президент встретится с Меркель для подготовки к заседанию «нормандского формата» 16
Сенат Нидерландов проголосует по ратификации СА с ЕС 30 мая 14
Порошенко еще не готов говорить о выдвижении на второй срок 21
Порошенко заявляет, что обсуждал с Путиным освобождение заложников 35
У Главы государства есть несколько кандидатур на пост председателя НБУ 17
Президент: Безвиз – это преодоление последствий Переяславской рады 49
Порошенко провел пресс-конференцию 120
Президент: Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй 85
Трамп раскритиковал журналистов за недостаточное освещение визита Климкина 83
Суд ООН дал Украине 13 месяцев для подачи свидетельств по иску против РФ 83
Гройсман обещает уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы 341

Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым поведение своего 15-летнего сына, который надел футболку с надписью Russia. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает 112 Украина.

«Это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин и это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял», - сказал Президент.

Порошенко добавил, что не хочет видеть собственных детей «мажорами». «Поверьте мне, я и моя жена стараемся сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках», - заверил он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года