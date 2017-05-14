Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым поведение своего 15-летнего сына, который надел футболку с надписью Russia. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает 112 Украина.

«Это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин и это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял», - сказал Президент.

Порошенко добавил, что не хочет видеть собственных детей «мажорами». «Поверьте мне, я и моя жена стараемся сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках», - заверил он.