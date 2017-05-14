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Президент России Владимир Путин не собирается выполнять Минские договоренности, но они позволяют привлечь Россию к ответственности. Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Минские соглашения вошли в решение Совета безопасности ООН. Санкции против Путина применяются за невыполнение Минских соглашений. Мы не можем достичь мира потому, что Путин Минские соглашения выполнять не хочет и не собирается. Но Минские соглашения позволяют продемонстрировать всему миру, кто виноват в этом», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Порошенко подчеркнул, что Минские соглашения позволяют подавать иски в международные суды и привлечь Россию к ответственности, чтобы она заплатила за их нарушение.

Он обратил внимание на то, что под Минскими соглашениями стоит подпись Путина. «И это позволяет Россию, Путина привлечь к ответственности и требовать выполнения взятых на себя обязательств», - добавил он.

Напомним, Порошенко заявил, что через неделю планирует провести в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по подготовке заседания в «нормандском формате». 

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс. 

 
ForUm

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