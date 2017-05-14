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Исполнительный продюсер Европейского вещательного союза (EBU) Йон Ола Санд поздравил Сальвадора Собрала и его команду с победой на «Евровидении-2017», отметив, что был впечатлен выступлением певца.

Об этом он сказал на пресс-конференции, состоявшейся ночью после гранд-финала Евровидения-2017 в Киеве, сообщает Укринформ.

«Я был очень-очень впечатлен вашим выступлением. Вы снова привнесли музыку в конкурс «Евровидение». И это подкупило как аудиторию, так и профессиональное жюри. Это была великолепная победа для замечательной песни. И мы очень рады, что были частью этого», - подчеркнул Йон Ола Санд.

От имени EBU он также поблагодарил власти Киева за проведение конкурса и выразил надежду, что «Евровидение-2018» года в Португалии будет иметь столь же хорошую поддержку.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 

 
ForUm

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