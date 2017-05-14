Президент Петр Порошенко заявил, что увеличение прибыли «Международного инвестиционного банка» не связано с сотрудничеством с государственными органами. Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в воскресенье.

«Очень правильно говорить, что прибыль банка выросла на несколько десятых или сотен процентов. Прибыль банка (МИБ. - Ред.) выходит далеко за пределы первой двадцатки-тридцатки и измеряется на капитал абсолютно умеренными цифрами», - сказал Порошенко, сообщает «Экономическая правда».

«Почему так произошло, я также навел справки. Потому что в прошлом году во время проверки Национальным банком, а здесь все были равны, были начислены резервы, и банк направил прибыль на формирование резервов, выполняя требования НБУ. Сейчас, когда резервы сформированы, он показал прибыль», - отметил он.

По его словам, прибыль не связана с сотрудничеством с любыми государственными позициями и банк находится в компании по управлению активами, как этого требует закон.

«Почему мы не можем его передать за границу? Потому что надо менять регистрацию, украинских резидентов в слепой траст не берут», - подытожил Порошенко.

Как известно, Международный инвестиционный банк по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн гривен чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.