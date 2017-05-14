Президент Украины Петр Порошенко считает, что депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко должен прибыть в Украину и дать показания по своему делу и другим, информацией по которым он владеет. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает 112 Украина.

Отвечая на вопрос журналиста о том, слышал ли он что-либо о «пленках Онищенко» и какая информация там содержится, Порошенко сказал: «Нет, не слышал, и не собираюсь».

«Если есть что-либо сообщить господину Онищенко, он должен был прийти к правоохранительным органам, в суд, дать объяснение и в суде защищать себя. Если у него есть дополнительно, что передать следователям, НАБУ, прокуратуре, американцам или кому-либо другому, я считаю, что это правильный шаг. Вместе с тем, чтобы дать показания по своим преступлениям, он может передать что-либо, что он имеет», - сказал Президент.

Порошенко также напомнил, что Онищенко «обоснованно подозревается в совершении преступлений, доказательства которых были переданы Верховной Раде во время голосования Верховной Рады по снятию неприкосновенности, Рада проголосовала и эту неприкосновенность с него сняла».

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.