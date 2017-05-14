Предоставление Украине безвизового режима с Европейским Союзом – это преодоление последствий Переяславской рады. Об этом на пресс-конференции по случаю предоставления Украине безвиза с ЕС заявил Президент Петр Порошенко.

По его словам, Украина сегодня преодолевает очень серьезный рубеж. «Рубеж, который стоит того, чтобы в будущем о нем упоминали в учебниках по истории», – подчеркнул он.

Президент отметил, что безвиз – это преодоление последствий Переяславской рады. «Это еще более глубокая интеграция Украины в общее европейское цивилизационное пространство», – заявил Порошенко.

«Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого «русского мира»… В двух словах то, что с нами сейчас происходит, можно выразить крылатой фразой Николая Хвылевого: «Прочь от Москвы! Даешь Европу!», – подчеркнул Глава государства.

Как известно, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.