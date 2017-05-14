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Вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших вчера в результате обстрела жителей Авдеевки практически согласован. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Провел утром в Авдеевке координационное совещание по поводу вчерашних обстрелов города. ВГА берет на себя все расходы по организации похорон погибших», – отметил он.

По словам Жебривского, практически согласован вопрос об опеке над несовершеннолетними детьми погибших. «4-летнюю девочку забирает к себе ее 56-летняя бабушка. С опекой над 7-летней девочкой вопрос еще согласовывается. Согласовали вопрос об обеспечении семей материальной помощью. Выделяем материалы на ремонт уничтоженного вчера дома», – подчеркнул он.

Напомним, вчера, 13 мая, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки погибли 4 человека, еще один получил осколочное ранение. Обстрел квалифицирован как теракт.
ForUm

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