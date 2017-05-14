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Электроснабжение старой Авдеевки, которое было приостановлено в результате обстрела города незаконными вооруженными формированиями, возобновлено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Российские оккупанты всю ночь обстреливали окраины Авдеевку. Утром обстрелы немножко утихли. Взрывами было повреждено электроснабжение в старой Авдеевке», – отметил он.

По словам Жебривского, по состоянию на 9:50 электроснабжения практически полностью восстановлено.

«Этой ночью оккупанты жестко били практически по всей линии фронта», – подычеркнул он.

Напомним, вчера, 13 мая, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки погибли 4 человека, еще один получил осколочное ранение. Обстрел квалифицирован как теракт.
ForUm

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