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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских женщин с Днем матери, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Дорогие матери! Сердечно поздравляю вас со светлым и трогательным праздником - Днем матери. Материнство - бесценный дар, вечный источник бытия человеческого, основа семьи и рода. Именно мудрые и добрые мамины уроки являются главным указателем на жизненном пути, а ее любовь - надежным оберегом», – отметил он.

По словам Порошенко, каждый из нас с детства и до последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей матери, стремится найти покой и утешение в ее щедром и безграничном сердце. «Спасибо за нежность и ласку, за петые бессонными ночами колыбельные, за шитые оберегами вышиванки, за безграничное терпение и ежедневный вдохновенный нелегкий труд, за молитвы, которые оберегают нас», – говорится в обращении.

«Земной поклон всем матерям, чьи сыновья и дочери защищают нашу родную землю на востоке Украины. Самоотверженность, героизм и мужество ваших детей – это прежде всего ваша заслуга. От всей души желаю, чтобы тепло домашнего очага, созданное вашими мягкими сердцами и заботливыми руками, согревало семьи постоянно, а добро, которое неутомимо сеете вокруг себя, вернулось сторицей. Мира, благополучия, божьей милости и благосклонности судьбы вам на долгие и счастливые годы», – сказано в поздравлении.
ForUm

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