также в разделеОбщество
Джамала: На «Евровидении-2017» победила музыка 16
Сегодня Украина отмечает День Европы 10
Порошенко поздравил женщин с Днем матери 10
КНДР произвела пуск очередной ракеты 22
Во время выступления Джамалы на сцене «Евровидения» пранкер показал ягодицы 297
Большинство госучреждений Украины не пострадали от вируса WannaCrypt 21
Победителем «Евровидения-2017» стал представитель Португалии 211
Организатора нападения на Чорновол арестовали на 2 месяца 89
Суд арестовал координатора «титушек» в Днипре 219
Украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет 26
Военным прокурором сил АТО назначен Сенюк 92
Командовавшему «титушками» в Днипре сообщили о подозрении 141
ЕС выделил Украине на реформу госуправления €10 миллионов 32
Во время финала «Евровидения» охранять порядок будут 10 тысяч полицейских 30
СБУ ликвидировала сеть по изготовлению и контрабанде оружия 61
СБУ не запретила въезд в Украину российскому певцу, выступавшему в Крыму 270
Распространение вируса-вымогателя приостановили 89
Суд разрешил арестовать зама Кернеса 161

На официальном сайте песенного конкурса «Евровидение-2017» обнародовали итоговые баллы зрительского голосования и голосования жюри. 

Украина, которую представляла группа O.Torvald, получила по 7 баллов от телезрителей Чехии и Италии. 4 балла – от Грузии, 3 – от Португалии. 2 балла отдали еврофаны из Польши, один – из Белоруссии, сообщает 112 Украина.

От национальных жюри O.Torvald получил такие оценки: 7 от Азербайджана, 4 от Израиля и 1 от Болгарии.

В сумме группа набрала 36 баллов и заняла 24 место из 26.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

144
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года