На официальном сайте песенного конкурса «Евровидение-2017» обнародовали итоговые баллы зрительского голосования и голосования жюри.

Украина, которую представляла группа O.Torvald, получила по 7 баллов от телезрителей Чехии и Италии. 4 балла – от Грузии, 3 – от Португалии. 2 балла отдали еврофаны из Польши, один – из Белоруссии, сообщает 112 Украина.

От национальных жюри O.Torvald получил такие оценки: 7 от Азербайджана, 4 от Израиля и 1 от Болгарии.

В сумме группа набрала 36 баллов и заняла 24 место из 26.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.