Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции в течение минувших суток осложнилась, российско-террористические войска 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ вдоль всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что на приморском направлении боевики 33 раза открывали огонь по нашим опорным пунктам на этом участке линии фронта. Опорные пункты сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Окрестности этого же населенного пункта, а также Широкино, оказались под вражеским огнем из вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия. У Гнутово боевики били из зенитной установки. Также незаконные вооруженные формирования обстреляли наши позиции вблизи Николаевки, Павлополя и Чермалыка с использованием стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, кое-где минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП и минометов калибров 120 и 82 мм врагом вновь были обстреляны защитники Марьинки.

На Луганском направлениеии по данным штаба, на протяжении прошлых суток зафиксировано 8 эпизодов применения боевиками оружия. Поздно вечером российско-террористические войска били по украинским позициям вблизи Новозвановки из 122-мм ствольной артиллерии и минометов калибра 82 мм. Из 120-мм и 82-мм минометов, а также вооружения танка, противник обстреливал наши опорные пункты в районе Троицкого. Неподалеку Крымского бандиты также вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

Также сообщается, что на донецком направлении пророссийские бандформирования наиболее активно обстреливали наших воинов в районе Авдеевки и на Светлодарской дуге. Всего зафиксировано 20 таких случаев. В частности, пригород Авдеевки боевики методично обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм. В районе Новолуганского НФФ обстреляли наши позиции из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм минометов, а также осуществили огневой налет с применением РСЗО БМ-21 «Град». На этом же направлении под огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО вблизи Песок, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцево, Луганского и Троицкого. Противник применял практически весь спектр стрелкового вооружения и гранатометов, местами - минометы калибров 82 и 120 мм, вооружение боевых машин пехоты.

По данным штаба, вследствие обстрелов в течение минувших суток четверо военнослужащих ВС Украины получили ранения.

«Подразделения сил АТО давали достойный отпор врагу и оставляют за собой право немедленно открывать огонь для подавления огневых средств противника, ради сохранения жизни и здоровья украинских воинов и местных жителей», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 13 мая, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки погибли 4 человека, еще один получил осколочное ранение.