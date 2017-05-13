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В Киеве в Международном выставочном центре проходит финал песенного конкурса «Евровидение-2017». 

26 участников выйдут на сцену в следующем порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.

 
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