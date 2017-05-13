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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул американские средства массовой информации за недостаточное освещение визита в США министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в 21.00 (в 4.00 утра по Киеву в ночь с субботы на воскресенье).

Президент США выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность.

«Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого - они не сказали этого - но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира», - подчеркнул Трамп, сообщает УНИАН.

По его словам, американские СМИ говорили только о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, они (средства массовой информации. – Ред.) сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но они не говорили об Украине», - заявил Трамп.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
ForUm

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