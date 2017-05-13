Граждане Украины не пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Турции, сообщается в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«По предварительной информации, украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет», - сказано в сообщении.

Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли и еще 13 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в районе турецкого курортного города Мармарис на юго-западе страны.