также в разделеОбщество
Военным прокурором сил АТО назначен Сенюк 49
Командовавшему «титушками» в Днипре сообщили о подозрении 79
ЕС выделил Украине на реформу госуправления €10 миллионов 19
Во время финала «Евровидения» охранять порядок будут 10 тысяч полицейских 15
СБУ ликвидировала сеть по изготовлению и контрабанде оружия 41
СБУ не запретила въезд в Украину российскому певцу, выступавшему в Крыму 218
Распространение вируса-вымогателя приостановили 68
Суд разрешил арестовать зама Кернеса 122
Украина подверглась масштабной хакерской атаке 165
Букмекеры внезапно изменили прогноз на победителя «Евровидения-2017» 3285
12 мая. Картина дня 106
Скандального участника «Евровидения» снова зовут в Крым 163
Гройсман: «Евровидение-2018» должно остаться в Украине 249
В РФ заявили, что Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО 26
Сотни заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться в ОРДЛО 182
Полиция «накрыла» в Киеве бордели для гостей «Евровидения» 112
На Запорожье СБУ задержала торговца оружием из зоны АТО 31
Задержан руководитель «титушек», избивших АТОшников в Днипре 538

Граждане Украины не пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Турции, сообщается в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«По предварительной информации, украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет», - сказано в сообщении.

Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли и еще 13 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в районе турецкого курортного города Мармарис на юго-западе страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года