Украина должна до 12 июня 2018 года подать в Международный суд ООН меморандум по иску против России со всеми доказательствами противоправных действий РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«12 мая в Гааге состоялось совещание делегаций сторон по делу «Украина против РФ» в МС ООН под председательством председателя Суда Ронни Абрахама, по результатам которой определен график дальнейших процедур по делу», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Украина должна подать свой письменный меморандум до 12 июня 2018 года, Российская Федерация свой контр-меморандум - до 12 июля 2019 года.

«Сроки подачи меморандума Украину - 13 месяцев - соответствуют общему намерению украинской стороны. Результаты заседания, которое имело процедурный характер, будут оформлены приказом председателя суда», – сказано в сообщении.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.