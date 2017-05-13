Новым военным прокурором сил АТО назначен полковник юстиции Олег Сенюк, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в пятницу, 12 мая, в Краматорске заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора.

Матиос отметил, что Сенюк имеет достаточный опыт работы в военной прокуратуре регионального уровня, поэтому обеспечит эффективное взаимодействие со всеми ведомствами зоны АТО.

После представления состоялось расширенное совещание представителей силовых ведомств Донецкой и Луганской областей - Антитеррористического центра, Службы безопасности Украины, Нацполиции, прокуратуры, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия силовых структур в условиях боевых действий.

Справка: Сенюк Олег Владимирович родился 25 мая 1979 года, учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Работал на должностях помощника прокурора Галицкого района Львова Львовской области, старшего следователя следственного отдела следственного управления прокуратуры города Киева, военной службы в Службе безопасности Украины на должностях офицерского состава, следователя по особо важным делам следственного отдела управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия военной прокуратуры Центрального региона Украины, начальника следственного отдела управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия военной прокуратуры Центрального региона Украины, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, Дарницкого прокурора по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона Украины, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины. 24 марта 2015 был назначен военным прокурором Западного региона Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 29 июня 2016 года детективы НАБУ провели обыски по месту жительства Кулика. Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

4 июля Соломенский районный суд Киева отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО. 13 июля Апелляционный суд города Киева восстановил его в должности.

14 апреля Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.