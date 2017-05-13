Сегодня, 13 мая, во время финала «Евровидения-2017» правопорядок в столице будут обеспечивать около 10 тыс. правоохранителей, из них 3,5 тысячи - непосредственно в районе проведения конкурса. Об этом заявил начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник, сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

«Наши сотрудники ознакомлены со всеми мерами, которые необходимо обеспечить при охране территории, помещений, при осуществлении пропускного режима, общении с участниками и зрителями», - сообщил Будник.

Он также отметил, что среди правоохранителей распространили разговорник, разработанный Национальной академией внутренних дел. Это издание поможет полицейским пообщаться с иностранцами в случае необходимости.

По словам Будника, к охране безопасности участников и гостей «Евровидения» отбирали наиболее подготовленных полицейских не только из Киева, но и из других областей.

Напомним, В Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 состоится финал «Евровидения-2017».

10 из 18 участников второго полуфинала конкурса прошли в финал: Болгария, Беларусь, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Израиль.

Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).