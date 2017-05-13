Служба безопасности Украины ликвидировала всеукраинскую сеть по изготовлению, сбыту и контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов с центром в Харькове, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, в состав преступной группировки входили около двадцати участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений.

«Злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное, травматическое оружие и перерабатывали его в боевое. Покупателей подыскивали через Интернет, создав страницу в одной из российских социальных сетей. Во время многоходовой спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ», – гвоорится в сообщении.

28 апреля сотрудники СБУ задержали на международном пункте пропуска «Щербаковка» одного из членов банды, который пытался вывезти из Украины два боевых пистолета ПМ и одиннадцать травматических пистолетов.

Отмечается, что правоохранители провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Харькове, Киеве и Николаеве. Во время обысков изъято еще более 35 единиц оружия, приспособленного к стрельбе боевыми патронами: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, «Скорпион», пистолеты ПМ, ТТ, «Carrera», револьверы «Наган», «РФ», «Сафари». Также изъято более полутысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переработке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боевых патронов.

Кроме этого, сотрудники спецслужбы получили другие доказательства противоправной деятельности членов группы: банковские карты, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и тому подобное.

Двум организаторам преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Судом избрана им мера пресечения в виде содержания под стражей.

Относительно других участников группы уголовное производство осуществляется по ст. 263 УК Украины. Следствие продолжается.