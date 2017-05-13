В ночь на 13 мая в Днепропетровской области горели два офиса политической партии «Оппозиционный блок», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«13 мая в 1:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Владимира Великого в городе Кривой Рог. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горят старые автомобильные шины у входной двери помещения офиса политической партии «Оппозиционный блок». Офис расположен на 1-м этаже двухэтажного здания», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, огнем поврежден роллет и входные двери на общей площади 2 метра квадратных. Погибших и травмированных нет. Пожар ликвидирован в 01:47.

Также отмечается, что в 02:40 в Службу спасения «101» города Каменское поступило сообщение, что в Заводском районе на улице Алексея Сокола возник пожар у здания политической партии «Оппозиционный блок».

«Пожарные-спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что горят старые автомобильные шины у входной двери и пламенем уже охвачены натяжной потолок и офисная мебель в середине помещения общественной приемной. Огнем повреждены входные двери, натяжной потолок и офисная мебель на общей площади 21 метр квадратный. Пожар ликвидирован в 3:08. Погибших и травмированных нет», – подчеркнули в ГосЧС.

В ведомстве отметили. что причины и ущерб от этих двух пожаров устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в ночь на 11 мая двое неизвестных мужчин, скрывая лицо под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис «Оппозиционного блока» на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5 в Днипре.