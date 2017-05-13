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Служба безопасности Украины не принимала решения о запрете въезда в страну известному российскому певцу и музыканту Андрею Лысикову, более известного под псевдонимом Дельфин, который выступал в оккупированном Крыму в конце февраля этого года.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос, высланный 4 мая, сообщает «Апостроф».

«По состоянию на дату запроса решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось», - говорится в документе.

Напомним, в Киеве на 29 июня запланирован концерт Дельфина. Судя по размещенной информации на сайте исполнителя, выступление состоится в рамках фестиваля Atlas Weekend. Однако, имя Дельфина пока не указано в списке артистов на сайте фестиваля.
ForUm

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