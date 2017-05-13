Правительство выступает за проведение консультаций с народными депутатами по вопросу использования конфискованных денег экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он подчеркнул, что средства, часть из которых - а именно 1,1 млрд долларов - уже находятся на счетах Государственного казначейства, должны быть направлены на проекты развития национальной экономики и повышения качества услуг для граждан.

«Мы будем это обсуждать. Надо советоваться с депутатами, поскольку это решение будет принимать украинский парламент. Но мы, правительство, хотим провести сначала консультации и затем внести согласованные решения по использованию этого ресурса. Надо сделать так, чтобы этот ресурс максимально эффективно был использован, с одной стороны, на то, что будет служить людям, с другой стороны - на развитие национальной экономики», - сказал премьер-министр.

Гройсман выразил поддержку идеи использования средств на укрепление обороноспособности и на реализацию инфраструктурных проектов – создание опорных школ и больниц.

Напомним, 28 апреля вступило в силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.