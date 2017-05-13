За сутки до финала «Евровидения-2017» букмекеры изменили котировки на нескольких участников. Это привело к изменению фаворита, как свидетельствуют результаты на сайте William Hill.

Согласно обновленным котировкам букмекерской конторы, главным претендентом на победу в Евровидении-2017 теперь считается представитель Португалии Сальвадор Собрал. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2,5.

На втором месте - представитель Италии Франческо Габбани, далее идет болгарин Кристиан Костов, на четвертом месте – Бельгия, сообщает УНИАН.

Замыкает ТОП-5, согласно прогнозам букмекеров, Британия. Ранее фаворитом Евровидения-2017 считался итальянец Франческо Габбани, именно ему букмекеры прогнозировали победу.

Напомним, 10 из 18 участников второго полуфинала песенного конкурса «Евровидение 2017», который состоялся 11 мая в Киеве, прошли в финал: Болгария, Беларусь, Австрия, Румыния, Венгрия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Израиль.

Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).