В Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Черниговская» в результате ДТП, погибли три человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу, по которой двигался Citroen Berlingo. Удар был такой силы, что Kia Sportage перевернулся, авто смяло как консервную банку, сообщает Эспрессо.

В результате ДТП водитель и пассажир Kia (по предварительным данным, мужчина и женщина) погибли на месте. В салоне Citroen смертельные травмы получила женщина-пассажир, а водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Скорее всего, люди в Citroen не воспользовались ремнями безопасности, что привело к трагическим последствиям.