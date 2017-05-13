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За прошлые сутки боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в результате чего ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования вечером продолжили обстреливать опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Гранитного, Гнутово, Чермалыка и Новотроицкого. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. Кое-где вели огонь и вражеские снайперы. Кроме того, украинские позиции у Широкино попали под огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП. Из такого же вооружения противником были обстреляны опорные пункты сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки. А неподалеку Талаковки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм.

На донецком направлении, по данным штаба, пророссийские бандформирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм по нашим позициям в районе Новолуганского и Луганского. Из 82-мм минометов били по окрестностям Авдеевки, позициям у Каменки. Эти же участки фронта, а также опорные пункты сил АТО в районе Песок, Верхнеторецкого и Новгородского боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении вечером подразделения российско-террористических войск обстреляли из гранатометов различных систем украинских воинов у Новоалександровки и Крымского. Вблизи Новозвановки боевики били по позициям ВС Украины из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и 120-мм минометов. А в районе Новотошковского незаконные вооруженные формирования применяли против наших защитников минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ForUm

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