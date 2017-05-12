Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к миру.

Разведка США заявляет, что стратегической целью Москвы остается срыв попыток интеграции Украины в западные институты.

В МИД отмечают, что введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины открывает путь к либерализации визового режима с около 30 странами так называемого «белого шенгенского списка», в который входят государства Европы, Северной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии.

Апелляционный суд Киева отказался арестовывать бывшего депутата, главного фигуранта дела о хищениях на «ВостГОК» Николая Мартыненко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к процессам, которые заставят Россию выполнять Минские соглашения.

Исландия предоставит безвизовый режим для граждан Украины сразу после вступления в силу безвиза с Европейским Союзом.

Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что несколько сотен человек, которые находятся в списках на обмен с членами НВФ, не хотят возвращаться в ОРДЛО.

В центре Рима произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет.

По результатам второго полуфинала стали известны все участники финала «Евровидения-2017».

За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военных, шестеро – ранены.

В 2016 году убытки украинских банков достигли почти 200 миллиардов.

В Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» ввела low cost тарифы на все собственные регулярные рейсы, кроме дальнемагистральных, при условии раннего оформления авиабилетов.

СММ ОБСЕ зарегистрировала увеличение запрещенных тяжелых вооружений на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса на 750%.

НАБУ просит Верховную Раду не менять УПК в части закрытия дел.

Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию в воскресенье, 14 мая.