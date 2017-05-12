В пятницу, 12 мая, умер бывший народный депутат Украины, профессор Национального университета имени Тараса Шевченко Александр Задорожный.
Об этом сообщил исполнительный директор Центра общественных отношений и политический эксперт Евгений Магда в Facebook.
«Александр Задорожный умер... Нет слов. Нет», - написал он.
Александр Задорожный (родился в 1960 году в Луганской области) народный депутат Украины 3 и 4 созывов, был членом Комитета по иностранным делам и связям с СНГ и председателем Комитета по вопросам правовой политики. В Верховной Раде IV созыва был постоянным представителем президента Леонида Кучмы. С апреля 2004 по июль 2007 гг. был членом Высшего совета юстиции. Затем работал проректором по научно-педагогической работе, заведующим кафедрой международного права Института международных отношений при Национальном университете им. Т.Г.Шевченко.
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