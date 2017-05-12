Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не использовал услуги лоббистов для проведения встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом глава МИД сказал на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов для организации каких-либо встреч. В политике лоббизм, да еще и на таком уровне, не работает», - подчеркнул Климкин.

Также он сообщил, что встреча в основном касалась ситуации на Донбассе, и что он передал Трампу позицию Украины от Президента Петра Порошенко.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина.