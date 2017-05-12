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Со второй половины дня 14 мая и до вечера 24 мая аэропорт «Киев» (Жуляны) будет закрыты на прием/отправление воздушных судов в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба КГГА.

«Для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также строгого выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб», – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправление и прием рейсов в аэропорт «Борисполь».

Согласно требованиям авиационных правил Украины будет издан соответствующий НОТАМ о закрытии аэропорта.
ForUm

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