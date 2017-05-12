В Киеве и области правоохранители разоблачили сеть борделей, предоставляющих секс-услуги иностранным гостям «Евровидения». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«Координация деятельности и общее руководство преступным бизнесом осуществлялись дистанционно супружеской парой из Житомира. 30-летняя женщина и 32-летний мужчина втянули в проституцию более 20 проституток. Они предоставляли весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс «Евровидение», - говорится в сообщении.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов рассказал, что расчеты по указанию сутенеров, клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте. «Один час наслаждения стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка от функционирования преступного бизнеса составляла более 400 тыс. гривен», - отметил он.

Также с целью четкого контроля за девушками и их клиентами все без исключения притоны были оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения, которые в режиме «онлайн» передавали информацию на компьютер организаторов. Подозреваемые четко отслеживали время, которое девушки проводили с иностранцами и количество вырученных средств.

Во время проведения 5 санкционированных обысков из борделей изъято 5 граммов наркотического средства «амфетамин», 50 тыс. гривен вырученной наличности, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерная техника, с помощью которой в сети Интернет распространялась реклама преступного бизнеса. Также установлены банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги. В дальнейшем полицейские будут обращаться с ходатайством в суд о наложении на них ареста.

В настоящее время четырех фигурантов преступной группы задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается исчерпывающий комплекс следственно-оперативных мероприятий. Возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.3 ст.303 (проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.





