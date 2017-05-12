В оккупированный Крым завезли около полумиллиона российских граждан. Об этом заявил лидер крымских татар, народный депутат, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге в Киеве.



Он сообщил, что, по неточным данным, более 50 тысяч жителей Крыма, из которых около 20 тысяч крымских татар, которые составляют лишь 13% населения, вынуждены были покинуть полуостров и поселиться на материковой части Украины.

Джемилев напомнил, что 18 мая исполняется 73-я годовщина депортации крымскотатарского народа.

По его словам, на сегодняшний день оккупанты делают все для того, чтобы крымские татары снова покинули свою землю. По его словам, на сегодняшний день изучение в Крыму украинского языка «сведено к нулю». «Если до оккупации где-то 7% детей-украинцев школьного возраста могли получать образование на родном языке, то сейчас это где-то 0,1%, то есть осталась одна школа в Феодосии, где обучаются 316 учеников», - сказал политик. При этом он отметил, что в 34 татарских школах обучение в основном ведется на русском языке, сообщает УНИАН.

Джемилев отметил, что есть случаи, когда крымских татар увольняли с работы за то, что они общались «на непонятном языке», хоть крымскотатарский язык в Крыму государственный.

Лидер крымских татар подчеркнул, что самой большой трагедией является изменение демографического состава Крыма. «По официальным данным контролируемой Кремлем «власти» полуострова, из России завезли на территорию Крыма 170 человек. Но на самом деле, по разным оценкам, привезено российских граждан около полумиллиона», - сказал Джемилев.

Он напомнил, что это «грубое нарушение» статьи 49 Женевской конвенции о статусе оккупированных территорий, и это «подпадает под категорию военных преступлений».

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.