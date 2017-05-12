Киев официально предлагает Европейскому Союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в пятницу на брифинге в Министерстве иностранных дел.

Министр считает, что после получения безвизового режима Украины лишается стимулов в рамках формата Восточного партнерства. «Украина, а также Молдова и Грузия заслуживают новый формат переговоров, так называемую усиленную ассоциацию», - заявил он, сообщает «ЕвроПравда».

Он также отметил, что диалог с ЕС относительно нового формата уже идет. «Я обсуждал с министрами иностранных дел и это имеет общую поддержку», - утверждает Климкин.

Он также ожидает прогресса в этом вопросе от саммита Восточного партнерства, который состоится в Эстонии.

Министр не уточнил, каким будет статус «усиленной ассоциации» - будет ли идти речь о расширении Восточного партнерства, и будет ли предусматривать новый формат подготовку нового соглашения между Украиной и ЕС.

Как известно, 27 июня 2014 года Украина подписала Соглашение об ассоциации и заключительный акт с Европейским Союзом.

В 2015 году все страны Европейского Союза ратифицировали Соглашение.

Однако, 6 апреля 2016 года 61% участвовавших в референдуме граждан Нидерландов проголосовали «против», 38,21% - «за» Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.