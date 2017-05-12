Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча Президента Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшем будущем.

Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает 112 Украина.

На вопрос о том, как позже ли Порошенко встретится с Трампом, чем президент РФ Владимир Путин, министр сказал: «То, что обсуждается между США и Россией, это имеет совсем другой порядок дня, совсем другую логику и характер».

«Над встречей мы работаем. Я думаю, она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов подготовки встречи, - это формат, в котором США будут прикладывать усилия к тому, каким образом давить на Россию с целью полного выполнения Минских соглашений. Сейчас это в процессе дискуссии. Думаю, скоро у нас будут совместно с нашими друзьями по «нормандскому формату» ответы», - прокомментировал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге.