Экс-депутат Верховной Рады Николай Мартыненко уверен, что за ним ведется слежка.

Об этом он заявил в пятницу в Апелляционном суде Киева.

«За мной, по моему убеждению, ведется слежка. В частности, 23 апреля около 15:00 я заметил неподалеку от себя темно-синее авто, «Рено», на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Я пытался его остановить, но машина быстро выехала на тротуар и меня обогнала», - сказал Мартыненко, сообщает Укринформ.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

САП обжаловала это решение суда. Однако Апелляционный суд Киева отказал в изменении меры пресечения.